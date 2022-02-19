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بعد 11 سنة «ثورة».. هذا ما تحتاجه ليبيا لإنعاش الإنتاج النفطي وتحسن الأوضاع المالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 05:25 مساء
بعد 11 سنة «ثورة».. هذا ما تحتاجه ليبيا لإنعاش الإنتاج النفطي وتحسن الأوضاع المالية
موظف في أحد المصارف الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)
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مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي، لا يزال يكافح الليبيون لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي حلت بهم بعد الثورة؛ فبرغم آمالهم في استعادة ثروات البلاد؛ فإن الأزمات السياسية والأمنية التي تكاد لا تنتهي تقف عائقاً أمامهم.

ورغم اكتواء الليبيين خلال السنة الأخيرة من أعباء توحيد سعر صرف العملة الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع؛ فإن الاتجاه لإعادة توحيد المصرف المركزي الذي انقسم بعد الثورة يعطي بصيص نور لمستقبل أفضل، مع آمال باستعادة الإنتاج النفطي الذي كانت عليه قبل العام 2011.

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ويرى البنك االدولي في تقرير له صدر في أكتوبر الماضي أن المضي قدماً نحو إعادة التوحيد خلال العام 2021 تسبب في انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط الاقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية والتجارية والحسابات الجارية.

ضبابية اقتصادية
ومع ذلك، لا تزال الأسر تكافح مع انعدام الأمن الغذائي والفقر وضعف تقديم الخدمات العامة؛ فيما يتسبب عدم تنظيم انتخابات 24 ديسمبر، وعودة الانقسام السياسي في عودة الأجواء الضبابية للمشهد الاقتصادي، ما من شأنه أن يعرقل التقدم نحو السلام والتعافي.

وبعد الانكماش الهائل في قطاع النفط في العام 2020، مدفوعاً بتصاعد الصراع والحصار المفروض على بعض المحطات والحقول؛ إلا أن القطاع النفطي شهد انتعاشاً كبيراً في العام 2021 وبالتالي الاقتصاد الليبي بشكل عام، حسب البنك الدولي الذي أوضح أن متوسط ​​إنتاج النفط بلغ 1.2 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من العام الماضي مقارنة بمتوسط ​​0.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 و0.9 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من العام.

وشدد البنك على أنه إذا تقدمت العملية السياسية بشكل إيجابي واستقر الوضع الأمني​​، فستواصل ليبيا طريق الانتعاش الاقتصادي. وأضاف: إذا استمرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة توحيد المؤسسات العامة، واستمر إنتاج النفط، فتوقع أن تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

فائدة لخفض قيمة العملة
وقد يسجل الميزان المالي فائضاً أيضاً نظراً للانتعاش القوي في إنتاج النفط وصادراته وبعد انخفاض قيمة العملة في يناير من العام الماضي (مما قلل من تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام عائدات النفط المقومة بالدولار). «ومع ذلك، سيعتمد هذا على ما إذا كانت هناك أي انحرافات كبيرة في أنماط الإنفاق مقارنة بالنصف الأول من العام 2021»، حسب تقرير للبنك الدولي.

وبعد 11 سنة من الثورة، لا يزال الاقتصاد الليبي أمام تحديات كبيرة، بما في ذلك الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط والغاز وانقسام مؤسسات الدولة والصراع السياسي المستمر.

ومع تسبب عرقلة إنتاج النفط الليبي وخسارة نحو 11 مليار دولار في العام 2021 بسبب ذلك، فإن أزمة وباء كورونا تزيد من الصعوبات الاقتصادية، وفق البنك الدولي.

تحديات اقتصادية هائلة
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل: «تواجه ليبيا تحديات اقتصادية هائلة وتحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية وإصلاحات طال انتظارها».

ويرى خبراء دوليون أن ارتفاع أسعار النفط الدولية سيساعد في دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط الليبي مع ضرورة نجاح الاستثمار الحكومي في القطاع؛ بينما يظل النمو في القطاع غير النفطي ضعيفاً، ويعوقه الصراع المستمر مع سوء توفير الخدمات بما في ذلك الطاقة.

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ويشدد البنك الدولي على أن أجندة السياسة الاجتماعية وإصلاح المؤسسات تحتاج إلى اهتمام عاجل، إلى جانب إحلال السلام والاستقرار. وتابع: تحتاج البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك طرح لقاح أسرع وأكثر انتظاماً.

كما يرى أنه مع تضاؤل ​​الصراع وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، يمكن للحكومة الليبية التركيز على تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في القطاع غير النفطي.

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