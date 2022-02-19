مستودع رأس المنقار يستقبل شحنة وقود جديدة

القاهرة - بوابة الوسط



قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الناقلة تازربو الغاز والناقلة الوقود البرادلي - الديزل أنهيتا عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة، والتي بدأت يومي الخميس والجمعة الماضيين بموقع مستودع رأس المنقار وغادرتا منصة الرصيف النفطي بنغازي، بالمناطق الوسطى والشرقية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى أن هذه الشحنة «تضاف لأرصدة خزانات مستودع رأس المنقار».

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ونوهت «البريقة لتسويق النفط» إلى «استمرار عملية التفريغ من قبل الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس البحري، كما تستمر عمليات تزويد شركات التوزيع بباقي مناطق عمليات الشركة لصالح شركات التوزيع بشكل طبيعي».