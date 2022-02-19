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مستودع رأس المنقار يستقبل شحنة وقود جديدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 03:46 مساء
مستودع رأس المنقار يستقبل شحنة وقود جديدة
صورة مقتطعة من فيديو لمستودع رأس المنقار في بنغازي، 14 يونيو 2021، (شركة البريقة)
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قالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الناقلة تازربو الغاز والناقلة الوقود البرادلي - الديزل أنهيتا عمليات الضخ والتفريغ بخزانات الشركة، والتي بدأت يومي الخميس والجمعة الماضيين بموقع مستودع رأس المنقار وغادرتا منصة الرصيف النفطي بنغازي، بالمناطق الوسطى والشرقية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى أن هذه الشحنة «تضاف لأرصدة خزانات مستودع رأس المنقار». 

- شركة البريقة: العمل منتظم في مستودع رأس المنقار ببنغازي
- تفريغ 41 مليون لتر بنزين في خزانات «البريقة» بمستودع رأس المنقار
- ضخ 78 مليون لتر من وقود الديزل والبنزين بمستودع رأس المنقار في بنغازي

ونوهت «البريقة لتسويق النفط» إلى «استمرار عملية التفريغ من قبل الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس البحري، كما تستمر عمليات تزويد شركات التوزيع بباقي مناطق عمليات الشركة لصالح شركات التوزيع بشكل طبيعي».

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