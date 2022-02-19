بدء المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وذكرت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة،اليوم السبت، أن «لجنة فتح المسارات وشركة الخدمات العامة بدأتا في تنفيذ المشروع»، دون توضيح تفاصيل.

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وفي أغسطس الماضي، أعلن الدبيبة انطلاق مشروع عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وتقول حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها تسعى لتنفيذ 732 مشروعًا ضمن هذه الخطة، وذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة في نوفمبر الماضي لمتابعة سير تلك المشروعات.

من أعمال توسعة طريق «عين زارة - وادي الربيع»، 19 فبراير 2022. (تسجيل مصور)

من أعمال توسعة طريق «عين زارة - وادي الربيع»، 19 فبراير 2022. (تسجيل مصور)

من أعمال توسعة طريق «عين زارة - وادي الربيع»، 19 فبراير 2022. (تسجيل مصور)

من أعمال توسعة طريق «عين زارة - وادي الربيع»، 19 فبراير 2022. (تسجيل مصور)