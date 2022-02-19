الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، وخفيف الموج الى قليل الاضطراب على ساحل شحات وطبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية صباح الغد على ساحل زوارة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية تتحول ظهر غد إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على البريقة وبنغازي صباح غد وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات وطبرق.
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• رياح شمالية غربية إلى غربية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية على الخليج وبنغازي، وإلى متغيري الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و15 عقدة تصل اليوم إلى 20 عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 15 و17 درجة مئوية.
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