«الأرصاد»: اعتدال في درجات الحرارة اليوم وارتفاع طفيف غدا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق ليبيا بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه اعتدال في حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا ما بين 20 و26 درجة، ومناطق الشمال الشرقي ما بين 15 و22 درجة، فيما تسجل الحرارة ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

ومن المحتمل تكوُّن ضباب في آخر الليل وفي صباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي، حسب النشرة الجوية للمركز.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء غدٍ إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، خاصة على مناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و23 درجة، وتسجل انخفاضًا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة ليلة الإثنين على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي صباح الباكر على مناطق سهل بنغازي وأقصى الساحل الشرقي.

- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 و22 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا الأحد.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و26 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

- الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و22 درجة، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

** غروب الشمس اليوم السبت في مدينة طرابلس يكون عند الساعة 18:56، وشروق الشمس غدًا متوقع أن يكون عند الساعة 07:46.

جدول بأحوال الطقس المتوقعة اليوم على بعض المدن الليبية، 19 فبراير 2022. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)