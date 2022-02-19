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المكتب الإعلامي للحكومة: برنامح التأمين الصحي يشمل الموظفين بين 55 و65 سنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 10:32 صباحا
المكتب الإعلامي للحكومة: برنامح التأمين الصحي يشمل الموظفين بين 55 و65 سنة
أطباء خلال إجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى طرابلس الجامعي, (أرشيفية: المستشفى)
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن الأخير وجه تعليماته باستهداف جميع الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 سنة ببرنامج التأمين الصحي.

وفي احتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، أمس الجمعة، أعلن الدبيبة بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين. وقال إن «الشعب الليبي يستحق التأمين الصحي، وسيتم البدء بعدة شرائح، منهم المتقاعدون».

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وفي سياق آخر، وجه الدبيبة تعليمات لوضع آلية لتقديم ملفات الحصول على القروض السكنية، التي تتيح للشباب استكمال بناء 100 ألف شقة، كما وجه بتشكيل لجان بالمناطق لاستلام الملفات للبدء في إجراءات التخصيص.

كذلك، أصدر رئيس الحكومة تعليماته بحصر الوحدات السكنية غير المكتملة والمتاحة للتوزيع والضوابط الإدارية والفنية.

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