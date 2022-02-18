الدبيبة من ميدان الشهداء: نعم للانتخابات.. لا للمراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن ليبيا ستبقى واحدة موحدة ولا يمكن اختراقها من قبل أشخاص أو دول، مضيفا: «في هذه المرحلة نريد الانتخابات ولا شيء غير الانتخابات»

وأضاف مخاطبا المحتشدين للاحتفال بذكرى ثورة فبراير في ميدن الشهداء بطرابلس: «أقول لكم.. ولهذا الشعب الذي يسمعنا الآن.. نقول نعم للانتخابات لا للمراحل الانتقالية».

وتابع: «أناشد أخوتي في مجلس النواب ومجلس الدولة وأجهزة الدولة.. لابد أن نسمعكم ونسمع صوتكم أنتم من تقررون في هذه المرحلة.. نريد الانتخابات ولا شيء غير الانتخابات».

وأكمل: «هناك ثلاثة ملايين ليبي لهم الحق في الكلام، ولا يمكن لشخص أو طائفة يسرقوا حقوقهم»، مشددا على أنه لا عودة للحرب أو الانقسام.

وأردف: «الهدف إجراء الانتخابات في شهر يونيو، وغدا أو بعد الغد سنعلن خارطة الطريق، لكن اليوم احتفال».