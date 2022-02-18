مراكز العزل تستقبل 24 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 16 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول 24 مصابا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 13 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي 14 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وأكدت الوزارة وجود 234 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 122 في العناية الفائقة، و112 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 482 ألفًا و153 إصابات بالفيروس، منها 437 ألفًا و886 شفاء، و38 ألفًا و89 نشطة، و6178 وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.