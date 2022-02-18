Atwasat

مراكز العزل تستقبل 24 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 16 حالة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 09:06 مساء
مراكز العزل تستقبل 24 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 16 حالة
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة، دخول 24 مصابا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 13 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي 14 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الجمعة.

وأكدت الوزارة وجود 234 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 122 في العناية الفائقة، و112 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 482 ألفًا و153 إصابات بالفيروس، منها 437 ألفًا و886 شفاء، و38 ألفًا و89 نشطة، و6178 وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»

سيكون الأغلى في تاريخ الكرة.. عرض خيالي من سان جيرمان لـ«مبابي»
مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض

مسؤول أميركي سابق يحذر من خطر وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط .. مباراة «المدينة 4-0 الشط» في الدوري الليبي الممتاز
وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا

وزير الدفاع الأوكراني: عدد القوات الروسية المنتشرة عند حدودنا وصل إلى 149 ألفا
منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»

منظمة الصحة العالمية: 6 دول أفريقية ستنتج لقاحات بتقنية «الرنا المرسال»
«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»

«فرملة غير متوقعة» وراء تحقيق جديد حول سيارات «تيسلا»
كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية

كُتَّاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان

على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان
حضري خرشوف باللحم

حضري خرشوف باللحم
المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»

المغربية أسما لزرق تطرح «حالي اتلخبط»
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز
ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة

ألعاب قوى: النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل قاعة
يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه

يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة بإصابة مدافعه
السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل الليبيين

السفارة الأميركية ترد على بيان «حمودة»: وليامز الأكثر إنصافا ودقة في لم شمل ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا

سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا
بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال

بعد أرقامه القياسية.. محمد صلاح يهدد رونالدو في دوري الأبطال
رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال «أسلحة نووية» حال وجود تهديد غربي

رئيس بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال «أسلحة نووية» حال وجود تهديد غربي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يبحث مع الرئيس التونسي زيادة حجم التبادل التجاري وتأمين الحدود
المنفي يبحث مع الرئيس التونسي زيادة حجم التبادل التجاري وتأمين ...
ماكرون يتهم «فاغنر» بنهب موارد ليبيا
ماكرون يتهم «فاغنر» بنهب موارد ليبيا
مراكز العزل تستقبل 24 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 16 حالة
مراكز العزل تستقبل 24 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 16 ...
الدبيبة من ميدان الشهداء: نعم للانتخابات.. لا للمراحل الانتقالية
الدبيبة من ميدان الشهداء: نعم للانتخابات.. لا للمراحل الانتقالية
الدبيبة: بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين
الدبيبة: بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
الدبيبة يدعو مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو الانتخابات
الدبيبة يدعو مجلسي النواب والدولة إلى الدفع نحو الانتخابات...
الدبيبة: تخصيص مليار دينار لهيئة علاج جرحى الحروب
الدبيبة: تخصيص مليار دينار لهيئة علاج جرحى الحروب...
الدبيبة: توزيع 50 ألف قطعة أرض و100 ألف شقة على الشباب
الدبيبة: توزيع 50 ألف قطعة أرض و100 ألف شقة على الشباب...
الدبيبة: بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين
الدبيبة: بدء توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين...
الدبيبة من ميدان الشهداء: نعم للانتخابات.. لا للمراحل الانتقالية
الدبيبة من ميدان الشهداء: نعم للانتخابات.. لا للمراحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط