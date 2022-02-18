المنفي يبحث مع الرئيس التونسي زيادة حجم التبادل التجاري وتأمين الحدود

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة حفظ وتأمين الحدود.

وعقد اللقاء على هامش القمة السادسة الإفريقية - الأوروبية، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

واستعرض الرئيسان، مخرجات القمة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عن طريق الوزارات المعنية، وحفظ وتأمين الحدود بين البلدين، «باعتبار استقرار وأمن ليبيا، هو استقرار لأمن تونس»، وفق البيان.

وبحسب البيان، أشاد «سعيد» بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، «التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف».

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كما أشاد المنفي بالعلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتونس، مرحباً بمواقف الأخيرة «الداعمة للشعب الليبي خلال السنوات الماضية».

وفي وقت سابق قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قيس سعيد أجرى، مساء الخميس، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للقمة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري، جمعته بكل من المنفي، والرؤساء الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والإيفواري، الحسن واتارا، والنيجيري، محمد بوخاري.

محمد المنفي، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد. 18 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد. 18 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، مع الرئيس التونسي، قيس سعيد. 18 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)