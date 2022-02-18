بث مباشر.. احتفالات في ميدان الشهداء بطرابلس بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ميدان الشهداء في قلب العاصمة طرابلس، احتفالات جماهيرية بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير.

ونقلت «قناة الوسط» مظاهر من احتفالات المواطنين الذين احتشدوا في الميدان، رافعين الأعلام الليبية، فيما أنشدت الأغاني الوطنية.

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وشهدت مختلف المدن الليبية منذ أمس الخميس، احتفالات بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، فيما توالت التهاني الداخلية والخارجية للشعب الليبي لمناسبة ذكرى الثورة.

احتفالات في ميدان الشهداء بطرابلس بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير, 18 فبراير 2022. (لقطة من بث مباشر، قناة الوسط)

احتفالات في ميدان الشهداء بطرابلس بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير, 18 فبراير 2022. (لقطة من بث مباشر، قناة الوسط)ش

احتفالات في ميدان الشهداء بطرابلس بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير, 18 فبراير 2022. (لقطة من بث مباشر، قناة الوسط)