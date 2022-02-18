المنفي يبحث مع فكي جهود الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي في دعم الاستقرار في البلاد، وذلك على هامش القمة السادسة الأفريقية - الأوروبية ببلجيكا.

اللقاء الذي عُقد اليوم الجمعة ببروكسل، ناقش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة وإنجاز ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى صيغة توافقية بين جميع أطراف العملية السياسية، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما ناقش الاجتماع أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وفق القوانين والأعراف الدولية.

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في وقت سباق من اليوم، أكد المنفي، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أهمية «تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ما ينعكس إيجابا على استقرار مصر وأمنها»، وذلك على هامش القمة نفسها، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى «استمرار العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات».

أيضا بحث المنفي مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، تطورات الوضع في ليبيا، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن قيس سعيد أجرى، مساء الخميس، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في الحفل الافتتاحي للدورة السادسة للقمة المنعقدة يومي 17 و18 فبراير الجاري، جمعته بكل من المنفي، والرؤساء الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، والإيفواري، الحسن واتارا، والنيجيري، محمد بوخاري.

وتناولت المحادثات الاستحقاقات الثنائية المقبلة مع هذه الدول وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة معها في عدة مجالات، وفق ما ذكر البيان ذاته.