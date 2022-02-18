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تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في سرت خلال 24 ساعة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 18 فبراير 2022, 05:18 مساء
تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في سرت خلال 24 ساعة
غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مدير مختبر (PCR) بسرت، محمد حمودة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح حمودة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذه الإصابات سجلت بعد تحليل 61 عينة من المرضى الذين ترددوا على المختبر أمس الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى تسع حالات وفاة، و3721 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

1208 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

وقال المركز في بيانه رقم «643»، إنه تسلم، الخميس، 3126 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1918 عينة، وإيجابية 1208 عينات بنسبة 38.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 482 ألفًا و153 حالة بينها 437 ألفًا و886 شفاء، و38 ألفًا و89 نشطة، و6178 وفاة.

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