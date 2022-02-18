عقيلة صالح يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، رفقة وفد رفيع المستوى، إلى مطار القاهرة الدولي وذلك للمشاركة في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وكان في استقبال المستشار عقيلة صالح لدى وصوله مطار القاهرة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن المستشار عقيلة صالح ورئيس البرلمان العربي بحثا خلال لقائهما بالقاهرة، مستجدات الوضع السياسي الليبي.

السبت انطلاق بعاليات المؤتمر الرابع للبرلمانات العربية

وستعقد فعاليات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية، غدا السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

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وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي في تصريحات صحفية قبل يومين، أن المؤتمر هذا العام يكتسب أهمية استثنائية كونه يأتي في مرحلة حرجة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والبرلمانية من أجل بلورة رؤية عربية موحدة للتصدي لما تواجهه الدول العربية من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

البرلمان العربي سيرفع رؤيته لتحقيق الأمن والاستقرار إلى القمة العربية

وأكد العسومي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، التي أصبحت جناحًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية في المجالات كافة، منوها إلى «مسودة وثيقة» جرى إعدادها ستصدر عن المؤتمر تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية المقبلة لاعتمادها.

وأوضح رئيس البرلمان العربية أن هذه الوثيقة عنوانها «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن» تتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن.