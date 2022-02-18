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«الأرصاد»: البحر خفيف الموج والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 01:14 مساء
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج والرؤية جيدة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب على طول الساحل، فيما يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الجمعة، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب احتمال ظهور شبورة مائية صباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- رياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية ثم قبلية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترًا.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية صباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- رياح شمالية غربية إلى غربية غدًا على ساحل رأس لانوف سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترًا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل شحات وطبرق.
-  درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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