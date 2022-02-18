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إطلاق مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 01:53 صباحا
إطلاق مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا
جانب من مؤتمر إطلاق مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا (صفحة وزارة البيئة على فيسبوك)
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أطلقت وزارة البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا بمشاركة 3 منظمات دولية، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

وأعلن وزير البيئة إبراهيم العربي عن مشاركة ثلاث منظمات دولية في المشروع، هي: المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA-RAC/ UNEP- MAP)، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وصندوق دعم الطبيعة (WWF)، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة والموارد الطبيعية في ليبيا.

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جرى إطلاق المشروع أمس الأربعاء بحضور وزير البيئة، الذي اعتمد الخطط الوطنية الممثلة في الخطة الوطنية للأنواع الدخيلة والخطة الوطنية لحماية السلاحف البحرية.

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