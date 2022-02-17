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توافر 7 أنواع من التطعيمات الوقائية للأطفال في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 17 فبراير 2022, 11:40 مساء
توافر 7 أنواع من التطعيمات الوقائية للأطفال في سرت
مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت، محمد إدريس. (بوابة الوسط)
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أعلن مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت المدير التنفيذي للتطعيمات محمد إدريس، اليوم الخميس، توافر سبعة أنواع من التطعيمات الوقائية للأطفال في المدينة.

وقال إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن كافة التطعيمات الإجبارية الوقائية للأطفال المواليد وحتى عمر عام ونصف العام متوفرة بجميع المراكز والوحدات الصحية ببلدية سرت حاليا.

- مدير الرعاية الصحية في سرت يؤكد وصول التطعيمات الإجبارية للأطفال المواليد

وأضاف أن التطعيمات المتوفرة هي: جرعة حديثي الولادة، وجرعة الشهرين، وجرعة الأربعة أشهر، وجرعة الستة أشهر، وجرعة التسعة أشهر، وجرعة السنة، وجرعة السنة والنصف سنة.

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