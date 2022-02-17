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في العدد «326»: أزمة الشرعية تلازم احتفالات الثورة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 10:53 مساء
في العدد «326»: أزمة الشرعية تلازم احتفالات الثورة
العدد 326 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 17 فبراير 2022. (بوابة الوسط)
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بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، صدر العدد رقم (326) من جريدة «الوسط» اليوم الخميس.

تصدر الصفحة الأولى تقرير يرصد احتدام حرب البيانات في ذكرى ثورة فبراير، ما يُكرِّس الانقسام السياسي، وجاء بعنوان رئيسي «باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاوز تحفظات رافضيها».

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أما الصفحة الثالثة ففيها تقريران أحدهما لموقع «يورو بورتر» الأوروبي الذي جاء تحت عنوان «تولي باشاغا رئاسة الوزراء ينهي طموحات حفتر السياسية».

ثورة شعبية عفوية أسقطت نظامًا
ونطالع في الصفحة الرابعة حوارين أولهما؛ مع مندوب ليبيا الأسبق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، وجاء بعنوان رئيسي «ثورة شعبية عفوية أسقطت نظامًا كان يجب أن يتغير.. لكنها فشلت في بناء الدولة».

أزمة الشرعية تعانق عطلة الثورة
وفي الصفحة الخامسة، وبعنوان رئيسي «في 2022.. أزمة الشرعية تعانق عطلة الثورة»، نطالع موضوعا رئيسا يحاول رصد مكاسب الثورة الليبية، وهل تستطيع استكمال تحقيق أهدافها، بالتزامن مع احتدام أزمة الشرعية في البلاد، بين حكومة وحدة وطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، جاءت بعد توافق وطني ودولي، وبين برلمان منتخب يأبي إلا أن يعيد ليبيا إلى المربع صفر بتشكيل حكومة بديلة برئاسة باشاغا.

للاطلاع على العدد 326 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ليبيا وجيرانها.. حسابات إقليمية معقدة
وفي الصفحة السادسة نقرأ موضوعا رئيسيا يرصد ويحلل علاقات ليبيا بجيرانها بعد ثورة فبراير، وجاء بعنوان «الجوار الليبي و17 فبراير.. حسابات إقليمية معقدة».

انتعاش الاقتصاد والاستقرار السياسي
وإلى الاقتصاد ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير حول إنتاجية النفط الليبي بعد 11 عاما على ثورة فبراير، وجاء بعنوان «انتعاش الإنتاج النفطي وتحسن الأوضاع المالية مرهونان بالاستقرار السياسي».

الثورة والمرأة والجنوب
وتحت عنوان «الثورة ترفع نون النسوة.. وطموحات بالمزيد»، تصدر استطلاع أجرته الوسط مع ناشطات ليبيات جنوبيات صفحة البلديات. أيضا ضمت الصفحة أخبار بلديات عدة في أنحاء البلاد.

غياب مريع للمثقف الليبي
وفي صفحة الثقافة والفن نقرأ استطلاعا حول أحوال الثقافة الليبية قبل ثورة 17 فبراير وبعدها، و جاء بعنوان «كتاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية»، كما تضم موضوعا عن إنجازات الدراما والسينما الليبية بعد ثورة فبراير.

إنجازات رياضية
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة، ونطالع في صدر الصفحة الرابعة عشرة، موضوعا بعنوان «17 فبراير تفتح الباب أمام انطلاق الإنجازات الرياضية».

وفي الصفحة الخامسة عشرة تستعرض الوسط «أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري الممتاز».

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