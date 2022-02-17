اللافي والدبيبة يشاركان في الاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة فبراير بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، الذي أقيم اليوم الخميس، بميدان الشهداء في مدينة الزاوية رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية.

كما شارك في احتفال مدينة الزاوية إلى جانب اللافي والدبيبة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الداخلية اللواء خالد مازن، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش ووكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى أحمد سالم ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الذيب.

وألقى المسؤولون المشاركون في الحفل كلمات أكدت على وحدة ليبيا وأشادت بثورة السابع عشر من فبراير، كما شددت على ضرورة تمكين الليبيين من اختيار من يمثلهم عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام

وفي وقت سابق اليوم، وجه الدبيبة التهنئة إلى الشعب الليبي في ذكرى الثورة، وقال في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»: «في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن، نجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة».

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وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تدوينته على أن «ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة».

المشري: الثورة جاءت لأهداف سامية من أجل حرية الشعب وكرامته

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في كلمة بالمناسبة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس في وقت سابق اليوم، إن ثورة السابع عشر من فبراير جاءت لأهداف سامية من أجل حرية الشعب وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة القانون.

وتحدث المشري في كلمته، عن الحاجة إلى الوصول لدستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية في البلاد. معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا «بدستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بإقامة انتخابات على أسس دستورية وقانونية متينة».

وبدأت الاحتفالات الشعبية بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير 2011، مساء أمس الأربعاء في عدد من المدن والمناطق الليبية، فيما تأجل الاحتفال الرسمي المزمع إقامته بميدان الشهداء وسط طرابلس إلى غد الجمعة بسبب الأحوال الجوية بحسب اللجنة المنظمة للاحتفال.