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المنفي ورئيس وزراء مالطا يبحثان مجالات التعاون الاقتصادي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 17 فبراير 2022, 08:19 مساء
المنفي ورئيس وزراء مالطا يبحثان مجالات التعاون الاقتصادي
لقاء المنفي ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الخميس 17 فبراير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبرت أبيلا، مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش القمة السادسة الأفريقية - الأوروبية، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن اللقاء «ناقش المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ذات الشأن الاقتصادي، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين».

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وأشار البيان إلى التأكيد ،خلال اللقاء، على أن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا يساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار في عديد المجالات، منها الصحة والطاقات المتجددة.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في أعمال الدورة السادسة للقمة الأفريقية - الأوروبية، التي انطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، بحضور قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

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