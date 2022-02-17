المنفي والمستشار الألماني يدعوان إلى المحافظة على مكتسبات «مسارات برلين»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، جميع الأطراف في ليبيا إلى «الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من مسارات برلين»، وشددا على ضرورة «العمل الجاد على إحياء المسار الاقتصادي، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من المسار الأمني والعسكري، وعدم العودة للمربع الأول» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقائهما، الخميس، على هامش القمة السادسة الأفريقية - الأوروبية التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي هنأ في مستهل اللقاء المستشار الألماني بمناسبة تولي منصبه، كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على زخم الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

المنفي والمستشار الألماني يشددان على احترام حق الليبيين في الانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والمستشار الألماني في بروكسل تطرق إلى تطورات الوضع في ليبيا، وشدد خلاله الطرفان على أهمية احترام حق الشعب الليبي في انتخاب السلطات التي تمثله.

- انطلاق القمة الأفريقية - الأوروبية السادسة بمشاركة المنفي

- المنفي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأفريقية - الأوروبية

- البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو لـ«عملية سياسية» تؤدي إلى الانتخابات

يأتي ذلك على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا، بعدما كلف مجلس النواب في 10 فبراير الجاري فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ورفض الأخير تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

تباين المواقف الدولية بشأن التطورات السياسية في ليبيا

ولم تعلن ألمانيا من جانبها أي تعليق بشأن التطور السياسي الأخير في ليبيا، بخلاف كل من مصر وإيطاليا والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، التي تباينت مواقفها بشأن مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا.

ومساء أمس الأربعاء، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بمواصلة دعم «جميع الليبيين للانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن». وشددت على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد.