مجلس الدولة: سنعمل مع الشركاء في العملية السياسية حتى تطبيق خارطة طريق متفق عليها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس الأعلى للدولة، مساء الخميس، أنه «عازم كل العزم، على الدفع في اتجاه المصالحة الوطنية من أجل توحيد البلاد، وأن تتحقق العدالة الانتقالية، وأنه سيسعى إلى العمل مع الشركاء في الوطن وفي العملية السياسية حتى تطبيق خارطة طريق متفق عليها، تؤدي إلى اعتماد دستور للبلاد، وإقامة انتخابات نزيهة في أقرب الآجال، وتنهي كل المراحل الانتقالية».

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة لتهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، التي قال إنها «شكلت حدثا فارقا في تاريخ ليبيا» وقامت من أجل «أهداف سامية، ومن أجل عزة الشعب الليبي وكرامته، وحريته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإرساء دولة مدنية أساسها القانون والمساواة».

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وترحم مجلس الدولة في بيانه الذي نشره مكتبه الإعلامي «على كل الذين قضوا في معارك التحرير»، آملا الوصول إلى «دولة مدنية ديمقراطية، ذات دستور وسيادة وطنية، يسيرها القانون بمؤسساته، وينعم فيها المواطن الليبي بالعيش الكريم»، مشيدا بكل التضحيات من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، منوها بأنه لن يتوانى «عن تقديم المزيد في سبيل أن تتوج التضحيات بهذه الاستحقاقات».

وبدأت عديد المدن والمناطق الليبية منذ أمس الأربعاء، الاحتفالات بالذكرى الـحادية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، والتي تتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، على خلفية تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة خلف لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي أعلن رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.