بعد توقفه نهائيا لمدة 15 يوما.. استئناف ضخ الغاز الليبي عبر «غرين ستريم» إلى إيطاليا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

استؤنفت بشكل تدريجي، اليوم الخميس، عملية ضخ الغاز الليبي عبر خط أنبوب «غرين ستريم» إلى إيطاليا بعد إنهاء أعمال صيانة للخط المار عبر البحر المتوسط استغرقت أسبوعين.

ويعود تدفق الغاز الليبي مجددا إلى إيطاليا، قبل الموعد المحدد، بعد توقف الضخ بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها لمنشآت في مجمع «مليتة» وفق ما ذكرت شركة «ايني» الإيطالية في بيان لها نقلته وكالة «رويترز».

أعمال صيانة خفضت تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا

وأعلنت «إيني» في وقت سابق أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من الرابع من فبراير وستصل إلى حاجز الصفر من الخامس من فبراير، مع استمرار أعمال الصيانة حتى 19 فبراير. غير أن الشركة قالت في مذكرة نُشرت على موقع «جي.إم.إي»، التي تدير سوق الطاقة الإيطالية، الأربعاء، إن التدفقات ستستأنف تدريجيا اعتبارا من 17 فبراير.

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وتزامن استئناف ضخ الغاز الليبي مع تزايد المخاوف بشأن التداعيات المحتملة لأي صراع بين روسيا وأوكرانيا على تدفقات الطاقة إلى أوروبا.

وزير النفط يشكك في قدرة ليبيا على تصدير الغاز إلى أوروبا

ولا تلبي ليبيا سوى احتياجات ضئيلة من الغاز إلى إيطاليا تقدر بـ 2.5% فقط من إجمالي الطلب اليومي الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر.

وكان وزير النفط والغاز، محمد عون، أكد أن «أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي»، مشيرا إلى أن «بلاده غير قادرة على تصدير الغاز للدول الأوروبية حتى لو زادت إنتاجها».

لكن يخالفه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الذي أوضح الأسبوع الماضي أن عودة شركة «سوناطرك» الجزائرية لاستئناف مشاريعها النفطية في ليبيا يشجع الجانبين على إمكانية لعب دور في استقرار أسواق الغاز الدولية، والتصدير إلى أوروبا.