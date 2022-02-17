Atwasat

عقيلة يؤكد «مشروعية» القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 03:21 مساء
عقيلة يؤكد «مشروعية» القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء
من اجتماع عقيلة صالح بالقبة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، 17 فبراير 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
alwasat radio

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مشروعية القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة بمقر إقامته في مدينة القبة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي؛ حيث أكد رئيس مجلس النواب أنه «لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط»، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

- برئاسة مفتاح القوي.. «الأعلى للقضاء» يبحث ملف الترقيات
- «الأعلى للقضاء» يجتمع برئاسة مفتاح القوي وحضور النائب العام
- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
- الحافي: لم نطلب من مجلس النواب هيكلة النظام القضائي
-النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11»

وخلال اللقاء، شدد عقيلة على أن «السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكل الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لأبناء الشعب كافة».

وينص القانون رقم «11» لسنة 2021، على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا.

كما تنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فبراير: الثورة المجهضة

فبراير: الثورة المجهضة
فبراير.. لافتة إرشادية!!

فبراير.. لافتة إرشادية!!
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي

العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي
انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا

«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية

«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية
وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس

وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير ...
إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟

إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟
عن الحلمِ والأملِ وذكرى الثورة

عن الحلمِ والأملِ وذكرى الثورة
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
11 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
المشري يهنئ الليبيين بذكرى الثورة: ما من طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية إلا بدستور دائم للبلاد
المشري يهنئ الليبيين بذكرى الثورة: ما من طريق لإنهاء المرحلة ...
5 سنوات على توقيع الاتفاقية.. «أطباء بلا حدود» تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم الانتهاكات في ليبيا
5 سنوات على توقيع الاتفاقية.. «أطباء بلا حدود» تتهم الاتحاد ...
عقيلة يؤكد «مشروعية» القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء
عقيلة يؤكد «مشروعية» القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء
بعد توقفه نهائيا لمدة 15 يوما.. استئناف ضخ الغاز الليبي عبر «غرين ستريم» إلى إيطاليا
بعد توقفه نهائيا لمدة 15 يوما.. استئناف ضخ الغاز الليبي عبر «غرين...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
انطلاق القمة الأفريقية - الأوروبية السادسة بمشاركة المنفي
انطلاق القمة الأفريقية - الأوروبية السادسة بمشاركة المنفي...
مجلس الدولة: سنعمل مع الشركاء في العملية السياسية حتى تطبيق خارطة طريق متفق عليها
مجلس الدولة: سنعمل مع الشركاء في العملية السياسية حتى تطبيق ......
حمودة يتهم وليامز بـ«الانحياز»: الليبيون يرونها تتماهى مع محاولات تعطيل الانتخابات
حمودة يتهم وليامز بـ«الانحياز»: الليبيون يرونها تتماهى مع ......
بعد توقفه نهائيا لمدة 15 يوما.. استئناف ضخ الغاز الليبي عبر «غرين ستريم» إلى إيطاليا
بعد توقفه نهائيا لمدة 15 يوما.. استئناف ضخ الغاز الليبي عبر ......
عقيلة يؤكد «مشروعية» القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء
عقيلة يؤكد «مشروعية» القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط