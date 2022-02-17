«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت، والساحل من رأس لانوف إلى البريقة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن سرعة تلك الرياح تصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها حبات من البرد، وخلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من طرابلس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.