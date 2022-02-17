2457 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2457 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأربعاء، و129 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 3473 مصابا، وتُوفي 13 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 29.2% من إجمالي 8410 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 5953 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 480 ألفًا و945 حالة، منها 40 ألفًا و611 حالة نشطة، بينما تعافى 434 ألفًا و165 حالة، وسُجلت 6169 حالة وفاة بالمرض في البلاد.