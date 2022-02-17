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أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا مع انخفاض درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 09:22 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة شمالا مع انخفاض درجات الحرارة
سماء مغطاة بالسحب، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم مناطق الشمال بأجواء متقلبة مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، سقوط أمطار متفرقة، ستكون جيدة على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة اليوم، خصوصًا على المناطق من طرابلس إلى سرت، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحيانًا، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، تقل سرعتها تدريجيًا من الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية، وتعتدل تدريجيًا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة خصوصًا على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيًا بداية من مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على غدامس والحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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