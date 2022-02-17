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ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 08:35 صباحا
ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي
مطلوب على ذمة قضيل قتل في بنغازي، 16 فبراير 2022، (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط أعضاء التحريات في قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي شخصًا صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية قتل، وحكم آخر بالحبس عامين.

وقالت المديرية إن المتهم مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

كما حررت تسعة محاضر بحقه في مركزي شرطة رأس اعبيدة والعروبة، اشتكى فيها مواطنون من إطلاقه الرصاص بسلاح ناري، إضافة إلى تعاطيه المخدرات.

وتمكن أعضاء التحريات من الإيقاع به بعد مراقبته في الأماكن التي يتردد عليها؛ حيث أوقف لدى وجوده في منطقة السلماني، قبل أن ينقل إلى قسم الشرطة هناك.

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