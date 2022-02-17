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أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 01:54 صباحا
أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل العام
صورة مركبة للمتهمة والمخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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ألقت قوة أمنية من قسم البحث الجنائي بمديرية أمن سبها، القبض على امرأة بحوزتها كمية من المواد المخدرة كانت تحاول تهريبها إلى مدينة طرابلس عبر إحدى تشاركيات النقل.

وأفاد منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية حيالها، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل حول الضبطية.

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ومع انتشار تجارة المخدرات، تعلن وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بشكل مستمر عن ضبطيات في مناطق متفرقة بالبلاد.

وفي 6 يناير الماضي، ذكر بيان لمكتب النائب العام أن ثمة علاقة بين المجموعات المتهمة بالإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبين المجموعات المتهمة بالإرهاب وغسل الأموال.

المخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
المخدرات المضبوطة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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