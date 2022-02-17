لأول مرة في ليبيا.. إيفاد أوائل ثانويات الصم وضعاف السمع للدراسة الجامعية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيفاد طلبة أوائل ثانويات الصم وضعاف السمع، للأعوام الدراسية من 2017 إلى 2021، لاستكمال الدراسة الجامعية بالخارج، وعددهم 55 طالبًا وطالبة، وذلك وفق اللوائح المنظمة للإيفاد للدراسة بالخارج.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذا القرار يصدر لأول مرة في تاريخ التعليم العالي والبحث العلمي تشجيعًا للمتميزين من فئة ذوي الإعاقة.

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ويشترط القرار توقيع الموفد عقد كفالة مع وزارة التعليم العالي يلتزم بموجبه بالعمل لإحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا مدة تعادل ضعف المدة التي أُوفد لها، وأن يوقِّع مع الملحية الأكاديمية بالدولة الموفد لها عقدًا قانونيًا يقر بمقتضاه بالرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله أو إنهاء منحته الدراسية وإعادة المبالغ المالية المصروفة عليه.

ونص القرار على إلغاء إيفاد الطالب في حال ثبوت تقديمه أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم 1310 لسنة 2018، على أن يتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار فورًا وإعادة المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.