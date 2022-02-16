Atwasat

اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:31 مساء
اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها الأول
جانب من اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
alwasat radio

عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية إعداد مسودَّة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية اجتماعها الأول، اليوم، بديوان وزارة العدل، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واللجنة جرى تشكيلها، وفق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم 82 لسنة 2022 برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، والثقافة والتنمية المعرفية الدكتور سلامة الغويل.

- «الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
- الدبيبة: تكليف لجنة بخصوص مقترح قانون الانتخابات.. وإعلان خطة «عودة الأمانة» نهاية الأسبوع
- الدبيبة: قطار الانتخابات انطلق.. ولن نسمح بتمرير «مؤامرة» التمديد

وأفاد البيان بأن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية؛ حيث ستتولى اللجنة بعد إعداد مسودَّة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية، لا سيما المجلس الأعلى للدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وتقوم اللجنة بعد ذلك بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

وأمس الثلاثاء، طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسحب قرار تشكيل تلك اللجنة، لكونه مخالفًا للقانون باعتبار أن الحكومة مهمتها «تصريف الأعمال» وليس «تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية».

وقالت الهيئة، في خطاب إلى الدبيبة، إنها درست قراره، الذي تزامن مع تسمية مجلس النواب رئيس حكومة جديدًا في جلسة علنية، وانتهت إلى أن «مجلس النواب هو أعلى سلطة في الدولة، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة».

ولفتت الهيئة إلى وجود قانون قائم ينظم العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وهو القانون رقم 2 لسنة 2021 صادر عن مجلس النواب بتاریخ 5 أکتوبر 2022.

وزير الثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
وزير الثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في تاريخه.. المنتخب اللبناني يتوج بلقب كأس العرب لكرة السلة

لأول مرة في تاريخه.. المنتخب اللبناني يتوج بلقب كأس العرب لكرة السلة
لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»

لاعب تونسي يعزز صفوف «الاتحاد»
كيف نجت من العقوبة؟.. كواليس تناول الروسية فالييفا 3 مواد محظورة في أولمبياد بكين

كيف نجت من العقوبة؟.. كواليس تناول الروسية فالييفا 3 مواد محظورة في أولمبياد ...
قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» و«ويمبلدون»

ديوكوفيتش يصعد من أزمته مع التطعيم ضد «كورونا».. ويعلن: سأضحي ببطولتي «فرنسا» ...
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يطالب وزارة الداخلية بالقبض على قاتلي «عائلة النالوتي» في طرابلس
الدبيبة يطالب وزارة الداخلية بالقبض على قاتلي «عائلة النالوتي» في...
احتفالات بذكرى ثورة فبراير في عدد من المدن الليبية (صور)
احتفالات بذكرى ثورة فبراير في عدد من المدن الليبية (صور)
توقيع اتفاقية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا
توقيع اتفاقية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا
«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير
«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير
اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها الأول
اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي...
وفد يوناني يتفقد مطار بنينا لفتح خط جوي بين بنغازي وأثينا
وفد يوناني يتفقد مطار بنينا لفتح خط جوي بين بنغازي وأثينا...
البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو لـ«عملية سياسية» تؤدي إلى الانتخابات
البعثة الأممية تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير وتدعو ......
اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها الأول
اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد ......
«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير
«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط