اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها الأول

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية إعداد مسودَّة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية اجتماعها الأول، اليوم، بديوان وزارة العدل، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واللجنة جرى تشكيلها، وفق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم 82 لسنة 2022 برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، والثقافة والتنمية المعرفية الدكتور سلامة الغويل.

- «الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

- الدبيبة: تكليف لجنة بخصوص مقترح قانون الانتخابات.. وإعلان خطة «عودة الأمانة» نهاية الأسبوع

- الدبيبة: قطار الانتخابات انطلق.. ولن نسمح بتمرير «مؤامرة» التمديد

وأفاد البيان بأن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية؛ حيث ستتولى اللجنة بعد إعداد مسودَّة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية، لا سيما المجلس الأعلى للدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وتقوم اللجنة بعد ذلك بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

وأمس الثلاثاء، طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسحب قرار تشكيل تلك اللجنة، لكونه مخالفًا للقانون باعتبار أن الحكومة مهمتها «تصريف الأعمال» وليس «تجاوز اختصاصات السلطة التشريعية».

وقالت الهيئة، في خطاب إلى الدبيبة، إنها درست قراره، الذي تزامن مع تسمية مجلس النواب رئيس حكومة جديدًا في جلسة علنية، وانتهت إلى أن «مجلس النواب هو أعلى سلطة في الدولة، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة».

ولفتت الهيئة إلى وجود قانون قائم ينظم العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وهو القانون رقم 2 لسنة 2021 صادر عن مجلس النواب بتاریخ 5 أکتوبر 2022.

وزير الثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)

وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية (صفحة وزارة العدل على فيسبوك)