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«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:02 مساء
«وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز, (الإنترنت)
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هنأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الشعب الليبي بحلول الذكرى الـ11 لثورة السابع عشر من فبراير فبراير.

وأضافت وليامز، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «أجدد الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين».

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ويحتفل الليبيون هذه الأيام بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، في عدد من الميادين العامة، قبل الاحتفال الرسمي المقرر في العاصمة طرابلس يوم الجمعة المقبل.

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