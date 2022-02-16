الدبيبة يطالب وزارة الداخلية بالقبض على قاتلي «عائلة النالوتي» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على قاتلي القيادي السابق في كتيبة «ثوار طرابلس» إبراهيم زغدود النالوتي وعائلته، واصفًا الحادث بـ«العمل الإجرامي».

وعُثر على النالوتي، وزوجته وابنه مقتولين في منزلهم الكائن بمنطقة الظهرة في طرابلس، فجر أمس الثلاثاء، بينما وصفت كتيبة «ثوار طرابلس» الحادث بعملية «اغتيال» وقالت إن في مقتله «ما ينبئ عن سمات القتلة، وإن لم تعرف أسماؤهم بعد» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الدبيبة في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، «ندين ونستنكر العمل الإجرامي الذي راحت ضحيته عائلة النالوتي بمنطقة الظهرة»، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات «لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة».

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة «عدم التهاون مع العصابات الإجرامية، وملاحقتهم لفرض الأمن»، مترحمًا على عائلة النالوتي ومقدمًا تعازيه لذويهم.

وشيع مساء اليوم الأهالي جثامين النالوتي وزوجته وابنه إلى مثواهم الأخير بحسب مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تصدر وزارة الداخلية ولا مديرية أمن طرابلس حتى الآن أي تصريح بشأن الحادث.