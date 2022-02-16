انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية طرابلس المركز انطلاق الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير من ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس.

ولفتت البلدية، في منشور لها على صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الاحتفالات مستمرة يوم غدٍ الخميـس، وأن يوم الجمعة سيكون الاحتفال الرسمي.

ونشرت البلدية مقاطع مصورة لجانب من الاحتفالات، وهنأت الشعب الليبي بهذه المناسبة.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، فتح الله الزني، تأجيل الاحتفال بذكرى الثورة إلى مساء الجمعة.

وراجعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، الخطة والترتيبات الأمنية والاستعدادات الجارية لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة فبراير، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الضرورية واللازمة لإنجاح الخطة الأمنية الموضوعة.

إيقاد شعلة الاحتفالات بذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير بميدان الجزائر وسط طرابلس. الأربعاء 16 فبراير 2022 (الإنترنت)

إيقاد شعلة الاحتفالات بذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير بميدان الجزائر وسط طرابلس. الأربعاء 16 فبراير 2022 (الإنترنت)