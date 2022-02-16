اجتماع أمني موسع يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا أمنيًّا موسعا لمناقشة الخطة والترتيبات الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية اللواء بشير الأمين، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية الأمنية وبحضور عدد من رؤساء الأجهزة والإدارات والمسؤولين بوزارتي الداخلية والدفاع.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش الخطة والترتيبات الأمنية والاستعدادات الجارية لتأمين الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الضرورية واللازمة لإنجاح الخطة الأمنية الموضوعة.

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واستعرض وكيل الوزارة بعض المحاور والنقاط المهمة، المتعلقة بسير العملية الأمنية من أجل ضمان نجاح تأمين الحفل بالشكل المطلوب، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، قام اللواء بشير الأمين، مساء اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية داخل ميدان الشهداء بطرابلس، وذلك للوقوف على سير العمل في الاستعدادات الجارية للاحتفال.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، فتح الله الزني، تأجيل الاحتفال بذكرى الثورة إلى مساء الجمعة.

اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة فبراير (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة فبراير (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

اجتماع أمني بوزارة الداخلية يناقش خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة فبراير (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)