أبوجناح يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لتدريب كوادر جهاز الإسعاف والطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ضرورة وضع خطة واستراتيجية عملية وعلمية لتدريب الكوادر العاملة في جهاز الإسعاف والطوارئ، مشددًا على الاهتمام بالبرامج الصحية وبرامج الرعاية الأولية، وفق مكتب إعلام الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح، مساء أمس الثلاثاء، مع المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة وعدد من مديري فروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية، لمناقشة الاحتياجات الأساسية للجهاز.

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وقالت وزارة الصحة إن أبوجناح اطلع خلال الاجتماع على الإحصاءات التي رصدتها وحدة الإحصاء بجهاز الإسعاف والطوارئ حول عمليات الإنقاذ، والإخلاءات، وانتشال الجثث، ونقل الحالات المصابة بفيروس «كورونا» بين المرافق الصحية المختلفة، فيما استعرض رئيس الجهاز مصطفى كريمة، التحديثات الأخيرة للتوزيع الجغرافي الخاص بخدمات الإسعاف في ليبيا.

وأضافت الوزارة أن أبوجناح بحث كذلك مع المدير العام للجهاز ومديري فروع الجهاز بالمنطقة الجنوبية آلية تفعيل قرار علاوتي التميز والخطر الممنوحتين للمسعفين والسائقين، والفرق الأخرى العاملة بمختلف الفروع.

أبوجناح خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الإسعاف ومديرو فروع الجهاز بالجنوب. (وزارة الصحة)