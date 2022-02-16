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المصرف المركزي وبرلمانيون يناقشون مقترح جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 08:48 مساء
المصرف المركزي وبرلمانيون يناقشون مقترح جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة
اجتماع بمجلس التخطيط الوطني في طرابلس, 16 فبراير 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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ناقش مجلس التخطيط الوطني ومصرف ليبيا المركزي وعدد من أعضاء مجلس النواب، وخبراء اقتصاد، مقترحًا بشأن جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقد ظهر الأربعاء، بمقر مجلس التخطيط الوطني في طرابلس، ضم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، وعددًا من الخبراء والمستشارين بالمجلس، وفق بيان لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم.

وناقش اللقاء، مقترحًا بشأن جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة، سبق وأُحيل إلى البرلمان الليبي لمناقشته وإصداره بقانون، كما عرض مقترح تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، الذي جرى شرحه خلال اللقاء، وأهم المواد التي تضمنه مشروع القانون، الذي يستهدف معالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا، فيما وُضع عدد من المقترحات بشأن جدول مرتبات «يضمن حياة كريمة للمواطن»، وفق البيان.

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فيما أبدى بعض الحاضرين جملة من الملاحظات، سبق وراعتها دراسة سابقة، أعدها مركز البحوث الاقتصادية ببنغازي في العام 2019، حيث خلصت إلى عدد من التوصيات.

وانتهي الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسة حوارية بمركز البحوث الاقتصادية بمدينة بنغازي، لإثراء النقاش وإبداء مزيد الملاحظات للاسترشاد بها في البرلمان، لصياغة قانون ومقترح جدول المرتبات للعاملين بالوظيفة العامة.

وضم الحضور، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة، عمر علي تنتوش، وعضوي اللجنة عبدالمنعم عمار بلكور، ومحمد بشير لفيرس، وعن مجلس التخطيط الوطني رئيس المجلس مفتاح عبدالواحد الحرير، والمستشار الأول بالمجلس صلاح الدين عبدالقادر بوغرارة، ومدير إدارة شؤون الرئاسة بالمجلس أشرف منصور الكريمي، والمستشار والخبير بالمجلس مصطفى محمد أبوشعالة، وخبراء الاقتصاد ناصر المعرفي وصالح درديرة ومسعود أبوراوي.

كما شارك عبر التطبيق الافتراضي (ZOOM) كل من نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووكيل وزارة المالية السابق، إدريس الشريف، وأستاذ علوم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عبدالمجيد المنصوري، ورئيس مركز البحوث الاقتصادية بنغازي الدكتور خالد الزايدي.

اجتماع بمجلس التخطيط الوطني في طرابلس, 16 فبراير 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
اجتماع بمجلس التخطيط الوطني في طرابلس, 16 فبراير 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
اجتماع بمجلس التخطيط الوطني في طرابلس, 16 فبراير 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
اجتماع بمجلس التخطيط الوطني في طرابلس, 16 فبراير 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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