اتصال هاتفي بين الصديق الكبير وسفيرة بريطانيا لبحث «مواضيع مشتركة»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هورندال، عددًا من «المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

وقال المصرف المركزي، في بيان مقتضب على حسابه بموقع «فيسبوك»، إن الصديق الكبير أجرى مساء اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع كارولين هورندال سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، «تناولت عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

- الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

- الصديق الكبير يبحث مع سفير مالطا القضايا ذات الاهتمام المشترك

- السفير الأميركي يشيد بالإعلان عن بدء عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

وأمس الثلاثاء، اكتفى المصرف المركزي بالقول إن الصديق عمر الكبير، بحث مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، عددًا من «القضايا ذات الاهتمام المشترك».