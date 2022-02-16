«الأرصاد»: حالة عدم استقرار في الطقس تصل ذروتها غدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حالة من عدم استقرار في الطقس، تصل ذروتها غدًا الخميس.

وتوقع المركز، في بيان اليوم، انتشار سحب ممطرة على البلاد، ترافقها في بعض الأوقات زوابع رعدية وحبات البرد على بعض مدن الشمال.

وقال المركز إن الرياح النشطة الباردة ستكون السائدة، خاصة على المرتفعات.

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وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الغرب إلى طقس متقلب مع رياح نشطة، وانخفاض درجات الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن موجة الطقس السيئ ستشمل مناطق الشرق الليلة.

- أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة غربا مع فرصة سقوط أمطار