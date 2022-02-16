لأول مرة في سرت.. إجراء عملية دقيقة لاستئصال خصية مريض بالأورام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال رئيس قسم الإعلام بمركز سرت لعلاج الأورام، أحمد حمادي، إن غرفة العمليات بالمركز شهدت إجراء عملية جراحية دقيقة، تعتبر الأولى من نوعها في سرت.

وبحسب حمادي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أجرى العملية قسم المسالك البولية بالمركز،وتثمثلت العملية في استئصال جذري للخصية اليسرى، نتيجة كتلة ورمية لمريض يبلغ من العمر 45 عامًا، واستغرقت العملية ساعتين، موضحًا أن تكلفة العملية خارج ليبيا، باهظة جدًّا.

وأوضح أن العملية تعتبر خطوة جديدة تسجل في تاريخ ونجاحات مركز سرت لعلاج الأورام، للرفع من معاناة مرضى الأورام بسرت، وتوطين العلاج بالداخل، مضيفًا أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية يتكون من أخصائي طب وجراحة المسالك البولية الدكتور عمران أبورقيقة، رفقة الأخصائيين الدكتور محمد النقة، والدكتور عبدالله الغويل، والدكتور عبدالرحمن اللافي، مع طبيبي التخدير جمعة الرجيل وسمية بن غزي، والفريق الطبي المساعد من التمريض بالمركز.

في سياق متصل أعلن مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام، الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، افتتاح غرفة العمليات الجراحية بالمركز، التي جهزت بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالعمليات بأنواعها، وتواجد عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين.