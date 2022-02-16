«الرقابة الإدارية» تطلع على ضوابط ترشيح المراقبين الماليين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

اطلعت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، على الآليات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وخالد المبروك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وعلي مذكور مدير إدارة المراقبين الماليين، والمهدي بلقاسم مدير مكتب شؤون وزارة المالية، ومحمد اشبيعان مدير مكتب رئيس الهيئة، ومختار العكرات مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار.

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وعرض الاجتماع نتائج متابعة الهيئة لملف الترشيحات الصادرة من قبل الوزارة، والملاحظات المسجلة حيالها ومعالجتها، وتأكيد الهيئة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية، والاشتراطات الفنية الموضوعة بهذا الصدد.

وشددت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء الأولوية للمراقبين الماليين ومساعديهم الذين لم يحصلوا مسبقًا على فرصة العمل على هاتين الوظيفتين بالخارج، ومعالجة أوضاع المراقبين الماليين ومساعديهم المتجاوزين المدد القانونية لشغل هاتين الوظيفتين.

وأعلنت الهيئة تشكيل لجنة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة بوزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 955 لسنة 2021.

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع وزارة المالية لمتابعة ضوابط ترشيح المراقبين الماليين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع وزارة المالية لمتابعة ضوابط ترشيح المراقبين الماليين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من اجتماع لهيئة الرقابة الإدارية مع وزارة المالية لمتابعة ضوابط ترشيح المراقبين الماليين بالخارج (صفحة الهيئة على فيسبوك)