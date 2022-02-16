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وليامز تعلن تفاصيل اجتماعها مع عقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 06:58 مساء
وليامز تعلن تفاصيل اجتماعها مع عقيلة صالح
لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ووليامز في القبة، الأربعاء 16 فبراير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، تفاصيل اجتماعها مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي جرى اليوم الأربعاء، في مدينة القبة شرق ليبيا.

وقالت وليامز، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، إن «رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (اطلعها خلال اللقاء) بالتفصيل على خطة عمل المجلسين (النواب والدولة) وفقًا للتعديل الدستوري رقم12 بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوًا لمراجعة مسوَّدة دستور 2017».

عقيلة صالح يطلع وليامز على آلية منح الثقة للحكومة الجديدة
ولفتت وليامز إلى أنها أشارت على رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع «إلى ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة».

وأضافت في تغريدة ثانية أنها ناقشت أيضًا مع رئيس مجلس النواب «الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسوَّدة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت».

- عقيلة لـ«وليامز»: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين

وأكدت وليامز أن «رئيس مجلس النواب أحاطها علمًا بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشيًا مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس 2021». معربة عن سرورها «بمناقشة الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين».

عقيلة صالح يؤكد لوليامز ضرورة وجود حكومة تعمل لكل الليبيين خلال المرحلة الحالية
من جهته، قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، إن المستشار عقيلة صالح بحث مع وليامز مستجدات العملية السياسية، وأكد لها أن حل الأزمة الليبية «يجب أن يكون ليبيًّا ليبيًّا، دون تدخلات أجنبية».

كما أكد رئيس مجلس النواب للمستشارة الأممية قدرة المجلس على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار، مشددًا على أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.

وأضاف الصافي أن المستشارة الأممية أثنت من جهتها على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، وثمنت الدور البارز لرئيس مجلس النواب في هذه الخطوة.

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