الدبيبة: لجنة لحل مشكلة تكدس القمامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتشكيل لجنة لزيارة بلدية بنغازي، لوضع حلول جذرية لمشكلة تكدس القمامة داخل أحياء المدينة.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة إلى التومي حول تقرير رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بشأن هذه الإشكالية التي تحتاج معالجة إدارية وفنية.

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ونوه جمعة بـ«انتقال الاختصاص إلى البلديات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 356 للعام 2021، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الشركات العامة لخدمات النظافة، الذي نص على أن تتولى وزارة الحكم المحلي توزيع مخصصات الدعم (بند النظاقة العامة) لصالح البلديات بشكل مباشر».

ويوم الإثنين، أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقت تخصيص 2.5 مليار دينار لوزارة الحكم المحلي لتوزيعها على البلديات. وتقرر تشكيل لجنة تتولى توزيع هذه المخصصات وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الحكم المحلي.