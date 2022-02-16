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مصر تجدد صلاحية سير السيارات الليبية في شوارعها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 03:38 مساء
مصر تجدد صلاحية سير السيارات الليبية في شوارعها
لوحات مرورية ليبية, (أرشيفية : الإنترنت)
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أصدر رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، قرارًا بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل مصر لمدة 6 أشهر.

ويسري القرار، الذي نشرت السفارة الليبية بالقاهرة، نسخة منه، على السيارات الليبية المتواجدة داخل مصر، من جمارك السلوم أو جمارك السيارات بالإسكندرية أو جمارك السيارات بالقاهرة، وفقًا للشروط المقررة في هذا الخصوص.

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ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، رقم 23 لسنة 2022 بتاريخ 13 فبراير 2022، أنه جاء بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين حكومتي مصر وليبيا، والموقعة في 3 ديسمبر 1990، وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 150 لسنة 2021، وكتاب وزارة الخارجية المصرية رقم 75 الوارد في 10 فبرايرالجاري، فقد اتخذ القرار تيسيرًا على المواطنين المتواجدين داخل بمصر.

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