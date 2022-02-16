وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الشباب فتح الله الزني، إن الاحتفال بذكر ثورة 17 فبراير في طرابلس سيشهد تنظيم عرض تاريخي لنشأة الدولة الليبية، يعبر عن الهوية الوطنية الجامعة لليبيين شرقًا وغربًا ووسطًا وجنوبًا.

وأوضح الزني، الذي يشغل رئاسة لجنة الاحتفالات بالذكرى 11 للثورة، أن الحفل سيبرز التاريخ المشرف لليبيا، الزاخر بالأبطال الذين سطَّروه بأحرف من نور، حسب كلمته في مؤتمر صحفي، نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

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وأضاف أن الحفل سيشهد مشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين الوطنيين، الذين سيظهرون المحطات التاريخية لليبيا، مشيرًا إلى أن مشاركة الفنانين تدفع بقدراتهم وإبداعاتهم إلى الأمام، فالكثير منهم تكون بداياتهم من الاحتفالات الوطنية.

وحول ما تردد عن تكلفة الإنفاق، قال إنه سيوجه كل اللجان الفرعية التابعة للجنة الاحتفالات بعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الفعاليات لإيضاح التفاصيل حول المصروفات على التنظيم والإعداد، لافتًا إلى أن اللجان الفرعية الموجهة عبر وزارة الحكم المحلي ستتولى تنظيم احتفالات في عدد من البلديات.