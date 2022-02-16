Atwasat

وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 02:44 مساء
وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس
وزير الشباب فتح الله الزني خلال كلمته في مؤتمر صحفي، 16 فبراير 2022، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

قال وزير الشباب فتح الله الزني، إن الاحتفال بذكر ثورة 17 فبراير في طرابلس سيشهد تنظيم عرض تاريخي لنشأة الدولة الليبية، يعبر عن الهوية الوطنية الجامعة لليبيين شرقًا وغربًا ووسطًا وجنوبًا.

وأوضح الزني، الذي يشغل رئاسة لجنة الاحتفالات بالذكرى 11 للثورة، أن الحفل سيبرز التاريخ المشرف لليبيا، الزاخر بالأبطال الذين سطَّروه بأحرف من نور، حسب كلمته في مؤتمر صحفي، نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

- بسبب الحالة الجوية.. تأجيل حفل ذكرى ثورة فبراير إلى الجمعة

وأضاف أن الحفل سيشهد مشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين الوطنيين، الذين سيظهرون المحطات التاريخية لليبيا، مشيرًا إلى أن مشاركة الفنانين تدفع بقدراتهم وإبداعاتهم إلى الأمام، فالكثير منهم تكون بداياتهم من الاحتفالات الوطنية.

وحول ما تردد عن تكلفة الإنفاق، قال إنه سيوجه كل اللجان الفرعية التابعة للجنة الاحتفالات بعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الفعاليات لإيضاح التفاصيل حول المصروفات على التنظيم والإعداد، لافتًا إلى أن اللجان الفرعية الموجهة عبر وزارة الحكم المحلي ستتولى تنظيم احتفالات في عدد من البلديات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة

قمة نارية على ملعب «سان سيرو» بين إنتر وليفربول في دوري الأبطال.. الليلة
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل و الأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة

إندونيسيا: السجن مدى الحياة لمدرس اغتصب 13 تلميذة
مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يكتسح سبورتينغ لشبونة ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال
دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يحسم موقعة ريال مدريد بهدف الرمق الأخير
«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية

«مصراتة الطبي»: إزالة ورم يزن 17 كيلوغراما من سيدة خمسينية
«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة

«الوطنية للمقطورات» توقع اتفاقا مع «جاك» الصينية لتوفير شاحنات متكاملة
لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة

لا يشربان الكحول.. كلوب عن صلاح وماني: لاعبان من قوى الطبيعة
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين

بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس
وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة ...
المنفي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأفريقية - الأوروبية
المنفي إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأفريقية - الأوروبية
مجلس قبائل سرت يدعو إلى احترام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات
مجلس قبائل سرت يدعو إلى احترام رغبة الشعب في إجراء الانتخابات
عقيلة لـ«وليامز»: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين
عقيلة لـ«وليامز»: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل ...
مصر تجدد صلاحية سير السيارات الليبية في شوارعها
مصر تجدد صلاحية سير السيارات الليبية في شوارعها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى...
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر ......
أبوجناح يبحث سبل متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة
أبوجناح يبحث سبل متابعة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصحة...
الدبيبة: لجنة لحل مشكلة تكدس القمامة في بنغازي
الدبيبة: لجنة لحل مشكلة تكدس القمامة في بنغازي...
مصر تجدد صلاحية سير السيارات الليبية في شوارعها
مصر تجدد صلاحية سير السيارات الليبية في شوارعها...
عقيلة لـ«وليامز»: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين
عقيلة لـ«وليامز»: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط