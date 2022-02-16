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إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 01:52 مساء
إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)
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شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، على «أهمية إجراء الانتخابات حتى يختار الليبيون في نهاية المطاف من يريدونه»، معتبرًا أن الانتخابات «ستضمن مستقبلًا سلميًا لليبيا».

جاء ذلك ردًا على سؤال عن تسمية مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة. وقال إردوغان للصحفيين في رحلة العودة من دبي: «أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد) الدبيبة، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

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وتابع إردوغان: «المهم هو من يختار الشعب الليبي وكيف». معلنًا معارضته لفكرة «الإدارة الموقتة» في ليبيا، مؤكدًا أن «ليبيا بحاجة إلى إدارة قوية».

ردود فعل على تكليف باشاغا

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا بعدما قرر مجلس النواب، الخميس الماضي، تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا في خطوة لم تخلُ من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، في حين تباينت ردود الأفعال المحلية والدولية بشأن التطورات السياسية في ليبيا. ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

بدوره، رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، معتبرًا أن «ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي».

لكن المشري رد على ذلك في فيديو بثه عبر موقع «فيسبوك»، بقوله إن هذه التصريحات «لا سند قانونيًا لها»، ومضى قائلًا: «التعديل الحادي العشر من الإعلان الدستوري يفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي»، موضحًا أن المجلس الرئاسي هو جسم منفصل يمارس مهامه بشكل منفصل، والحكومة تمارس هي الأخرى مهامها بشكل منفصل. كان لها أجل محدد وانتهى.

وأمس الثلاثاء، أصدر البرلمان قراره رقم (1) لسنة 2022، والذي نصت المادة الأولى منه على أن «يكلف فتحي علي عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية». غير أن المشري اعتبر أن إصدار البرلمان قرار تكليف رئيسٍ للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن «إجراء غير سليم».

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