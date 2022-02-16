«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن سرعة الرياح تصل إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة صباح الغد، قد يصحبها حبات من البرد وخلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تتكاثر السحب، مع سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم، يصحبها حبات من البرد وخلايا من السحب الرعدية على بعض السواحل.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على طول الساحل، بينما تكون جنوبية شرقية على الساحل من درنة إلى طبرق، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل ظهر الغد إلى مترين على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.
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