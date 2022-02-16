«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن سرعة الرياح تصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة صباح الغد، قد يصحبها حبات من البرد وخلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.