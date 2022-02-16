السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.58 دينار من 4.59 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، واستقر الإسترليني عند 6.21 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي، ليسجلا 1.22 دينار، و1.59 دينار على الترتيب، وخسر سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 1.24 دينار من 1.25 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.33 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار.