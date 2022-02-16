أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة غربا مع فرصة سقوط أمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الغرب إلى طقس متقلب مع رياح نشطة، وانخفاض درجات الحرارة مع فرصة لسقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، أن موجة الطقس السيئ ستشمل مناطق الشرق الليلة.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة الليلة وغدا، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، تكون جيدة على بعض المناطق خاصة من طرابلس إلى سرت، قد يصحبها نزول حبات البرد، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار بداية من الليلة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، تكون جيدة على بعض المناطق خصوصا الجبل الأخضر، يصحبها نزول حبات البرد، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة، تتحول تدريجيا هذه الليلة من غربية إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس غائم جزئيا على معظم المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.