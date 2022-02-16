أمن بنغازي يضبط الجناة في واقعة قتل مواطن من المرج

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي الجناة في واقعة قتل المواطن عبدالسيد بوغولة، من مدينة المرج.

تعود بداية الواقعة إلى العثور على جثة المجني عليه ملقاه في منطقة الكويفية، وبها إصابات بأعيرة نارية في الرأس، وعلى إثره كلف فريق التحري بالقسم بالتحقيق في الواقعة، الذي توصل إلى معلومات بأن المجني عليه حضر إلى سوق السيارات بمدينة بنغازي لبيع سياراته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وانتقل فريق التحري إلى سوق السيارات، حيث وردته معلومات بأن المجني عليه خرج من السوق رفقة شخص أبيض البشرة، متوسط الطول، لون عينيه أخضر، واتضح أن هذا الشخص كان موجودا لدى اكتشاف الجثة، وتجمهر المواطنين حولها، حيث طلب منهم تغطيتها، وهو مقيم بمنطقة الكويفية.

الجناة استدرجوا ضحيتهم من سوق السيارات

وجرى ضبط المتهم بعد إعداد كمين محكم له، ونقله إلى القسم، حيث عرضت صورته على الشهود، الذين أفادو بأنه من خرج مع المجني عليه من سوق السيارات، وأنه كان قرب مسرح الجريمة، وطلب تغطية الجثمان، وبالاستدلال معه تبين أنه مصري الجنسية، ويتعاطى حبوبا مخدرة، وأنكر تماما ما نُسب إليه، كما أدلى بمعلومات كاذبة.

واتضح بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، أن المتهم نفسه استقل سيارة المجني عليه حتى أودعها في أحد المواقف، وبمواجهته بالأدلة، اعترف بالتخطيط لجريمته رفقة شخصين، أحدهما ليبي والآخر فلسطيني الجنسية، حيث التقوا المجني عليه بسوق السيارات، وأقدم المتهم الليبي الجنسية بضرب المجني عليه على رأسه بواسطة أخمس سلاح ناري، قبل أن يطلق النار عليه أسفل العين اليسري وألقى الجثمان في الكويفية.

على الفور، ضبط المتهمان الآخران، واعترفا بما نسب إليهما، ثم أحضرت أداة الجريمة، وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة بتُهمة القتل العمد والحرابة.