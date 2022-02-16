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الدبيبة يوجه بإجراء تجربة تصويت إلكتروني قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 01:57 صباحا
الدبيبة يوجه بإجراء تجربة تصويت إلكتروني قريبا
الدبيبة يشارك في حلقة النقاش حول التصويت الإلكتروني (منصة حكومتنا على فيسبوك)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تجربة تصويت إلكتروني متكاملة، في شكل استشارة سياسية إلكترونية في أجل قريب حول مستجدات الوضع السياسي الحالي في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية حول التصويت الإلكتروني، ومدى جهوزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية.

وكلف الدبيبة بعقد ندوة علمية واسعة للتوعية بالموضوع، وتذليل كل الصعوبات للارتقاء بمستوى ليبيا في الديمقراطية الإلكترونية، وفق بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

واستمع إلى مداخلات المشاركين التي تمحورت حول التجارب الدولية المشابهة، وتقييم البنية التحتية المعلوماتية والاتصالاتية في ليبيا.

- تدشين أول منصة للعريضة الإلكترونية في ليبيا

وأضاف البيان أن المشاركين اتفقوا على «وجود الجهوزية من الناحية التقنية لتنفيذ أي استفتاء أو عملية انتخابية عبر التصويت الإلكتروني أو التصويت بالإنترنت، بما يضمن سلامة المعلومات وأمنها ونزاهة النتائج».

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات، متطلبات تطوير قاعدة البينات لتكون أكثر وثوقيّة في تنفيذ هذه العملية وفقًا للمعايير الدولية.

شارك في الندوة، وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، ومدير الهيئة الوطنية للمعلومات، والمديرين العامين لشركتي «المدار» و«ليبيانا».

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